اعتقال "البيدجا" أخطر مهربي البشر والوقود في ليبيا آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1442 هـ - 18 أكتوبر 2020 KSA 10:35 - GMT 07:35 تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1442 هـ - 18 أكتوبر 2020 KSA 10:18 - GMT 07:18 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك اعتقال "البيدجا" أخطر مهربي البشر والوقود في ليبيا PDF اطبع حجم الخط بعد انتقاده لحكومة #الوفاق واستجلاب المرتزقة الأتراك والسوريين.. اعتقال "البيدجا" أخطر مهربي البشر والوقود في #ليبيا كلمات دالّة #ليبيا, #الوفاق إقرأ أيضاً ما هو "الوباء المركّب" وكيف زاد معدلات الوفيات عالمياً في ظل كورونا؟ 23:05 GMT إقرأ أيضاً موجود بكل المنازل والمرافق.. ناقل جديد لكورونا! 09:56 GMT