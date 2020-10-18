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اعتقال "البيدجا" أخطر مهربي البشر والوقود في ليبيا

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بعد انتقاده لحكومة #الوفاق واستجلاب المرتزقة الأتراك والسوريين.. اعتقال "البيدجا" أخطر مهربي البشر والوقود في #ليبيا

كلمات دالّة

#ليبيا, #الوفاق
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