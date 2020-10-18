رحلات جوية في نفس المدينة لتحقيق الأرباح وتلبية رغبات المسافرين آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1442 هـ - 18 أكتوبر 2020 KSA 14:45 - GMT 11:45 تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1442 هـ - 18 أكتوبر 2020 KSA 12:56 - GMT 09:56 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك رحلات جوية في نفس المدينة لتحقيق الأرباح وتلبية رغبات المسافرين PDF اطبع حجم الخط شركة طيران صينية تحقق رغبات الحالمين بالسفر برحلات إلى "لا مكان" وتعيدهم إلى نفس المطار إقرأ أيضاً اعترافات مثيرة لقاتلي فتاة المعادي! 12:55 GMT