فرنسا تكشف تفاصيل حادثة ذبح المدرس آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1442 هـ - 18 أكتوبر 2020 KSA 20:41 - GMT 17:41 تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1442 هـ - 18 أكتوبر 2020 KSA 19:25 - GMT 16:25 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك فرنسا تكشف تفاصيل حادثة ذبح المدرس PDF اطبع إقرأ أيضاً "مجزرة الفرحاتية" تهز العراق.. تصفية 8 أشخاص برصاص في الرأس والصدر 16:24 GMT إقرأ أيضاً "الحمار" للديمقراطيين و"الفيل" للجمهوريين.. ما هي قصة الشعارين؟ 00:06 GMT