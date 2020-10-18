كاميرات المراقبة توثق لحظات ما قبل "اغتصاب الإسماعيلية" آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1442 هـ - 18 أكتوبر 2020 KSA 02:03 - GMT 23:03 تارخ النشر: السبت 29 صفر 1442 هـ - 17 أكتوبر 2020 KSA 15:00 - GMT 12:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كاميرات المراقبة توثق لحظات ما قبل "اغتصاب الإسماعيلية" PDF اطبع إقرأ أيضاً إنقاذ سيدة هندية حبسها زوجها في "حمام" لمدة 18 شهراً 18:34 GMT إقرأ أيضاً ما الدافع وراء ذبح معلم تاريخ في فرنسا؟ 23:04 GMT