كاميرات المراقبة توثق لحظات ما قبل "اغتصاب الإسماعيلية" آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1442 هـ - 18 أكتوبر 2020 KSA 02:03 - GMT 23:03

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1442 هـ - 17 أكتوبر 2020 KSA 15:00 - GMT 12:00

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