لبنانيون يحيون ذكرى ثورتهم الأولى بتظاهرات ومطالب في الشارع آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1442 هـ - 18 أكتوبر 2020 KSA 18:36 - GMT 15:36 تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1442 هـ - 18 أكتوبر 2020 KSA 18:35 - GMT 15:35 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك لبنانيون يحيون ذكرى ثورتهم الأولى بتظاهرات ومطالب في الشارع PDF اطبع إقرأ أيضاً اعترافات مثيرة لقاتلي فتاة المعادي! 12:55 GMT إقرأ أيضاً نكهة الهالوين في بيت كبير "مسكون" في سان فرانسيسكو! 16:23 GMT