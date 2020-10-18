ما الدافع وراء ذبح معلم تاريخ في فرنسا؟ آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1442 هـ - 18 أكتوبر 2020 KSA 02:04 - GMT 23:04 تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1442 هـ - 18 أكتوبر 2020 KSA 02:03 - GMT 23:03 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ما الدافع وراء ذبح معلم تاريخ في فرنسا؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً كاميرات المراقبة توثق لحظات ما قبل "اغتصاب الإسماعيلية" 23:03 GMT إقرأ أيضاً ما هو "الوباء المركّب" وكيف زاد معدلات الوفيات عالمياً في ظل كورونا؟ 23:05 GMT