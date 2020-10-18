ما هو "الوباء المركّب" وكيف زاد معدلات الوفيات عالمياً في ظل كورونا؟ آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1442 هـ - 18 أكتوبر 2020 KSA 02:05 - GMT 23:05 تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1442 هـ - 18 أكتوبر 2020 KSA 02:04 - GMT 23:04 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ما هو "الوباء المركّب" وكيف زاد معدلات الوفيات عالمياً في ظل كورونا؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً ما الدافع وراء ذبح معلم تاريخ في فرنسا؟ 23:04 GMT إقرأ أيضاً اعتقال "البيدجا" أخطر مهربي البشر والوقود في ليبيا 07:35 GMT