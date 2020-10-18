موجود بكل المنازل والمرافق.. ناقل جديد لكورونا! آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1442 هـ - 18 أكتوبر 2020 KSA 12:56 - GMT 09:56 تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1442 هـ - 18 أكتوبر 2020 KSA 10:36 - GMT 07:36 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك موجود بكل المنازل والمرافق.. ناقل جديد لكورونا! PDF اطبع حجم الخط موجود بكل المنازل والمرافق.. باحثون صينيون يكتشفون ناقلاً جديداً لعدوى #كورونا كلمات دالّة #كورونا إقرأ أيضاً اعتقال "البيدجا" أخطر مهربي البشر والوقود في ليبيا 07:35 GMT