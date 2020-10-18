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موجود بكل المنازل والمرافق.. ناقل جديد لكورونا!

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موجود بكل المنازل والمرافق.. باحثون صينيون يكتشفون ناقلاً جديداً لعدوى #كورونا

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#كورونا
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