نكهة الهالوين في بيت كبير "مسكون" في سان فرانسيسكو! آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1442 هـ - 18 أكتوبر 2020 KSA 19:23 - GMT 16:23 تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1442 هـ - 18 أكتوبر 2020 KSA 19:22 - GMT 16:22 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نكهة الهالوين في بيت كبير "مسكون" في سان فرانسيسكو! PDF اطبع إقرأ أيضاً لبنانيون يحيون ذكرى ثورتهم الأولى بتظاهرات ومطالب في الشارع 15:36 GMT إقرأ أيضاً "مجزرة الفرحاتية" تهز العراق.. تصفية 8 أشخاص برصاص في الرأس والصدر 16:24 GMT