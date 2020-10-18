"مجزرة الفرحاتية" تهز العراق.. تصفية 8 أشخاص برصاص في الرأس والصدر آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1442 هـ - 18 أكتوبر 2020 KSA 19:24 - GMT 16:24 تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1442 هـ - 18 أكتوبر 2020 KSA 19:24 - GMT 16:24 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك "مجزرة الفرحاتية" تهز العراق.. تصفية 8 أشخاص برصاص في الرأس والصدر PDF اطبع إقرأ أيضاً نكهة الهالوين في بيت كبير "مسكون" في سان فرانسيسكو! 16:23 GMT إقرأ أيضاً فرنسا تكشف تفاصيل حادثة ذبح المدرس 17:41 GMT