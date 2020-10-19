جريمة بشعة في العراق.. أم ترمي طفليها في النهر آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1442 هـ - 19 أكتوبر 2020 KSA 03:07 - GMT 00:07 تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1442 هـ - 19 أكتوبر 2020 KSA 03:06 - GMT 00:06 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك جريمة بشعة في العراق.. أم ترمي طفليها في النهر PDF اطبع إقرأ أيضاً "الحمار" للديمقراطيين و"الفيل" للجمهوريين.. ما هي قصة الشعارين؟ 00:06 GMT إقرأ أيضاً في إسبانيا.. الحمار لعلاج أطباء من إجهاد وباء كورونا 08:50 GMT