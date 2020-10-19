جريمة تقشعر لها الأبدان.. فتاة تنجب طفلاً من والدها آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1442 هـ - 19 أكتوبر 2020 KSA 13:40 - GMT 10:40 تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1442 هـ - 19 أكتوبر 2020 KSA 13:29 - GMT 10:29 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك جريمة تقشعر لها الأبدان.. فتاة تنجب طفلاً من والدها PDF اطبع حجم الخط اغتصبها عدة مرات "تحت التهديد".. فتاة تنجب طفلاً من والدها، ومحاولة التخلص من الطفل تكشف الجريمة إقرأ أيضاً يونانية تقهر إعاقتها وتصل قمة أعلى جبل في بلدها 09:16 GMT إقرأ أيضاً فصيلة دم تحمي حامليها من كورونا.. ما هي؟! 11:49 GMT