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في إسبانيا.. الحمار لعلاج أطباء من إجهاد وباء كورونا

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"الحمار السعيد" مشروع إسباني لعلاج الطواقم الطبية الذين أرهقهم العمل في مكافحة وباء #كورونا

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#كورونا
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