في إسبانيا.. الحمار لعلاج أطباء من إجهاد وباء كورونا آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1442 هـ - 19 أكتوبر 2020 KSA 11:50 - GMT 08:50 تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1442 هـ - 19 أكتوبر 2020 KSA 05:29 - GMT 02:29 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في إسبانيا.. الحمار لعلاج أطباء من إجهاد وباء كورونا PDF اطبع حجم الخط "الحمار السعيد" مشروع إسباني لعلاج الطواقم الطبية الذين أرهقهم العمل في مكافحة وباء #كورونا كلمات دالّة #كورونا إقرأ أيضاً جريمة بشعة في العراق.. أم ترمي طفليها في النهر 00:07 GMT إقرأ أيضاً يونانية تقهر إعاقتها وتصل قمة أعلى جبل في بلدها 09:16 GMT