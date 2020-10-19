مدوّن أوكراني أنكر وجود فيروس كورونا فمات به آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1442 هـ - 19 أكتوبر 2020 KSA 20:30 - GMT 17:30 تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1442 هـ - 19 أكتوبر 2020 KSA 19:43 - GMT 16:43 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مدوّن أوكراني أنكر وجود فيروس كورونا فمات به PDF اطبع إقرأ أيضاً حرائق الغابات تدمر مصدر رزق مزارعي زيتون سوريين 16:25 GMT إقرأ أيضاً حقائق مخيفة والموعد عام 2020.. ماذا حدث في المناخ خلال 30 عاما؟ 21:19 GMT