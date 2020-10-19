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يونانية تقهر إعاقتها وتصل قمة أعلى جبل في بلدها

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حملها على ظهره وتسلق بها.. يونانية من ذوي الاحتياجات الخاصة تحقق حلمها وتصل قمة أعلى جبل في #اليونان

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#اليونان
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