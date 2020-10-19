يونانية تقهر إعاقتها وتصل قمة أعلى جبل في بلدها آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1442 هـ - 19 أكتوبر 2020 KSA 12:16 - GMT 09:16 تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1442 هـ - 19 أكتوبر 2020 KSA 12:16 - GMT 09:16 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك يونانية تقهر إعاقتها وتصل قمة أعلى جبل في بلدها PDF اطبع حجم الخط حملها على ظهره وتسلق بها.. يونانية من ذوي الاحتياجات الخاصة تحقق حلمها وتصل قمة أعلى جبل في #اليونان كلمات دالّة #اليونان إقرأ أيضاً في إسبانيا.. الحمار لعلاج أطباء من إجهاد وباء كورونا 08:50 GMT إقرأ أيضاً جريمة تقشعر لها الأبدان.. فتاة تنجب طفلاً من والدها 10:40 GMT