"الحمار" للديمقراطيين و"الفيل" للجمهوريين.. ما هي قصة الشعارين؟ آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1442 هـ - 19 أكتوبر 2020 KSA 03:06 - GMT 00:06 تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1442 هـ - 19 أكتوبر 2020 KSA 03:04 - GMT 00:04 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك "الحمار" للديمقراطيين و"الفيل" للجمهوريين.. ما هي قصة الشعارين؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً فرنسا تكشف تفاصيل حادثة ذبح المدرس 17:41 GMT إقرأ أيضاً جريمة بشعة في العراق.. أم ترمي طفليها في النهر 00:07 GMT