"الحمار" للديمقراطيين و"الفيل" للجمهوريين.. ما هي قصة الشعارين؟ آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1442 هـ - 19 أكتوبر 2020 KSA 03:06 - GMT 00:06

تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1442 هـ - 19 أكتوبر 2020 KSA 03:04 - GMT 00:04

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