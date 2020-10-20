حقائق مخيفة والموعد عام 2020.. ماذا حدث في المناخ خلال 30 عاما؟ آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1442 هـ - 20 أكتوبر 2020 KSA 00:19 - GMT 21:19 تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1442 هـ - 19 أكتوبر 2020 KSA 18:29 - GMT 15:29 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك حقائق مخيفة والموعد عام 2020.. ماذا حدث في المناخ خلال 30 عاما؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً مدوّن أوكراني أنكر وجود فيروس كورونا فمات به 17:30 GMT إقرأ أيضاً علماء روس يروضون الثعالب ويحولونها إلى حيوانات أليفة 08:36 GMT