حقائق مخيفة والموعد عام 2020.. ماذا حدث في المناخ خلال 30 عاما؟ آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1442 هـ - 20 أكتوبر 2020 KSA 00:19 - GMT 21:19

تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1442 هـ - 19 أكتوبر 2020 KSA 18:29 - GMT 15:29

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