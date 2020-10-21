اكتشاف 80 تابوتاً في مقبرة سقارة المصرية تعود إلى 2500 عام آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1442 هـ - 21 أكتوبر 2020 KSA 14:33 - GMT 11:33 تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1442 هـ - 21 أكتوبر 2020 KSA 13:25 - GMT 10:25 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك اكتشاف 80 تابوتاً في مقبرة سقارة المصرية تعود إلى 2500 عام PDF اطبع حجم الخط مدفونة في آبار عميقة وبعمر 2500 عام.. اكتشاف 80 تابوتاً في مقبرة سقارة المصرية.. وعلماء الآثار يؤكدون أنها بحال جيدة إقرأ أيضاً هيكل عظمي ضخم.. أشهر مجسم للهالوين في أميركا.. وهذا ثمنه!! 10:24 GMT إقرأ أيضاً تفاصيل أكبر عملية ضبط لحمولة كوكايين في باراغوي.. أين كانت وجهتها؟ 13:39 GMT