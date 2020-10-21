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اكتشاف 80 تابوتاً في مقبرة سقارة المصرية تعود إلى 2500 عام

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مدفونة في آبار عميقة وبعمر 2500 عام.. اكتشاف 80 تابوتاً في مقبرة سقارة المصرية.. وعلماء الآثار يؤكدون أنها بحال جيدة

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