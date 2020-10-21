طفل بريطاني يدعم الجمعيات الخيرية بالتخييم لـ200 ليلة آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1442 هـ - 21 أكتوبر 2020 KSA 10:48 - GMT 07:48 تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1442 هـ - 21 أكتوبر 2020 KSA 08:12 - GMT 05:12 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك طفل بريطاني يدعم الجمعيات الخيرية بالتخييم لـ200 ليلة PDF اطبع حجم الخط طفل بريطاني أمضى 200 ليلة نائما داخل خيمة لجمع الأموال لصالح جمعية اعتنت بجاره الراحل إقرأ أيضاً اتهامات لروسيا بمحاولة تعطيل أولمبياد طوكيو 2020 19:46 GMT إقرأ أيضاً في الجزائر.. مسابقة بكرة القدم النسائية "لتعزيز حقوق المرأة" 09:22 GMT