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طفل بريطاني يدعم الجمعيات الخيرية بالتخييم لـ200 ليلة

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طفل بريطاني أمضى 200 ليلة نائما داخل خيمة لجمع الأموال لصالح جمعية اعتنت بجاره الراحل

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