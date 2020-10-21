في الجزائر.. مسابقة بكرة القدم النسائية "لتعزيز حقوق المرأة" آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1442 هـ - 21 أكتوبر 2020 KSA 12:22 - GMT 09:22 تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1442 هـ - 21 أكتوبر 2020 KSA 10:48 - GMT 07:48 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في الجزائر.. مسابقة بكرة القدم النسائية "لتعزيز حقوق المرأة" PDF اطبع حجم الخط "لتعزيز حقوق المرأة".. مسابقة سنوية لكرة القدم النسائية في قرية الساحل بـ #الجزائر كلمات دالّة #الجزائر إقرأ أيضاً طفل بريطاني يدعم الجمعيات الخيرية بالتخييم لـ200 ليلة 07:48 GMT إقرأ أيضاً هيكل عظمي ضخم.. أشهر مجسم للهالوين في أميركا.. وهذا ثمنه!! 10:24 GMT