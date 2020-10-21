هيكل عظمي ضخم.. أشهر مجسم للهالوين في أميركا.. وهذا ثمنه!! آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1442 هـ - 21 أكتوبر 2020 KSA 13:24 - GMT 10:24 تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1442 هـ - 21 أكتوبر 2020 KSA 12:23 - GMT 09:23 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هيكل عظمي ضخم.. أشهر مجسم للهالوين في أميركا.. وهذا ثمنه!! PDF اطبع حجم الخط طوله 12 قدما ووزنه 90 رطلا ويصل سعره إلى 1500 دولار.. الهيكل العظمي الضخم.. أشهر مجسمات عيد الهالوين في #أميركا كلمات دالّة #أميركا إقرأ أيضاً في الجزائر.. مسابقة بكرة القدم النسائية "لتعزيز حقوق المرأة" 09:22 GMT إقرأ أيضاً اكتشاف 80 تابوتاً في مقبرة سقارة المصرية تعود إلى 2500 عام 11:33 GMT