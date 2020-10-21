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هيكل عظمي ضخم.. أشهر مجسم للهالوين في أميركا.. وهذا ثمنه!!

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طوله 12 قدما ووزنه 90 رطلا ويصل سعره إلى 1500 دولار.. الهيكل العظمي الضخم.. أشهر مجسمات عيد الهالوين في #أميركا

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#أميركا
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