أوباما يهاجم ترمب قبل أيام من الانتخابات.. والأخير يرد آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1442 هـ - 22 أكتوبر 2020 KSA 16:55 - GMT 13:55

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1442 هـ - 22 أكتوبر 2020 KSA 16:55 - GMT 13:55

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