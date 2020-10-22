أوباما يهاجم ترمب قبل أيام من الانتخابات.. والأخير يرد آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1442 هـ - 22 أكتوبر 2020 KSA 16:55 - GMT 13:55 تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1442 هـ - 22 أكتوبر 2020 KSA 16:55 - GMT 13:55 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك أوباما يهاجم ترمب قبل أيام من الانتخابات.. والأخير يرد PDF اطبع إقرأ أيضاً بسبب كورونا.. أطفال في كينيا يتحولون إلى عمّال محاجر 13:41 GMT إقرأ أيضاً كويتي يعتدي على طبيبة مصرية ويقطع لسانها 16:14 GMT