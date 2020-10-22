بسبب كورونا.. أطفال في كينيا يتحولون إلى عمّال محاجر آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1442 هـ - 22 أكتوبر 2020 KSA 16:41 - GMT 13:41

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1442 هـ - 22 أكتوبر 2020 KSA 16:40 - GMT 13:40

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