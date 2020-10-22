بسبب كورونا.. أطفال في كينيا يتحولون إلى عمّال محاجر آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1442 هـ - 22 أكتوبر 2020 KSA 16:41 - GMT 13:41 تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1442 هـ - 22 أكتوبر 2020 KSA 16:40 - GMT 13:40 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بسبب كورونا.. أطفال في كينيا يتحولون إلى عمّال محاجر PDF اطبع إقرأ أيضاً تدشين أول حافلة كهربائية في منطقة أهرامات الجيزة 11:47 GMT إقرأ أيضاً أوباما يهاجم ترمب قبل أيام من الانتخابات.. والأخير يرد 13:55 GMT