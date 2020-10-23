عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العربية ميديا

أميركا تمنح ترخيصاً كاملاً لاستخدام هذا الدواء لعلاج كورونا

رابط مختصر
إقرأ أيضاً المناظرة الأخيرة.. اتهامات متبادلة بالفساد والفشل المناظرة الأخيرة.. اتهامات متبادلة بالفساد والفشل 15:08 GMT
إقرأ أيضاً عراقية قتلت طفليها تواجه عقوبة الإعدام عراقية قتلت طفليها تواجه عقوبة الإعدام 22:05 GMT

إعلانات

شاهد أيضا