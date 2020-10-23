أميركا تمنح ترخيصاً كاملاً لاستخدام هذا الدواء لعلاج كورونا آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 19:45 - GMT 16:45 تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 18:43 - GMT 15:43 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك أميركا تمنح ترخيصاً كاملاً لاستخدام هذا الدواء لعلاج كورونا PDF اطبع إقرأ أيضاً المناظرة الأخيرة.. اتهامات متبادلة بالفساد والفشل 15:08 GMT إقرأ أيضاً عراقية قتلت طفليها تواجه عقوبة الإعدام 22:05 GMT