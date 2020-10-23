أميركا تمنح ترخيصاً كاملاً لاستخدام هذا الدواء لعلاج كورونا آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 19:45 - GMT 16:45

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 18:43 - GMT 15:43

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