المناظرة الأخيرة.. اتهامات متبادلة بالفساد والفشل آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 18:08 - GMT 15:08 تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 17:58 - GMT 14:58 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك المناظرة الأخيرة.. اتهامات متبادلة بالفساد والفشل PDF اطبع إقرأ أيضاً كيف قسّم كورونا قرية بريطانية وترك أهلها في حيرة؟... 12:28 GMT إقرأ أيضاً أميركا تمنح ترخيصاً كاملاً لاستخدام هذا الدواء لعلاج كورونا 16:45 GMT