حملة على الإنترنت تنقذ مخبزا لبنانيا يشتهر بفطيرة "المنقوشة"... آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 14:06 - GMT 11:06 تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 14:01 - GMT 11:01 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك حملة على الإنترنت تنقذ مخبزا لبنانيا يشتهر بفطيرة "المنقوشة"... PDF اطبع إقرأ أيضاً "المدينة التي لا تنام".. تفقد زوارها بسبب كورونا 09:08 GMT إقرأ أيضاً كيف قسّم كورونا قرية بريطانية وترك أهلها في حيرة؟... 12:28 GMT