حملة على الإنترنت تنقذ مخبزا لبنانيا يشتهر بفطيرة "المنقوشة"... آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 14:06 - GMT 11:06

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 14:01 - GMT 11:01

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