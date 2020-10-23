كيف قسّم كورونا قرية بريطانية وترك أهلها في حيرة؟... آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 15:28 - GMT 12:28 تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 15:27 - GMT 12:27 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كيف قسّم كورونا قرية بريطانية وترك أهلها في حيرة؟... PDF اطبع إقرأ أيضاً حملة على الإنترنت تنقذ مخبزا لبنانيا يشتهر بفطيرة "المنقوشة"... 11:06 GMT إقرأ أيضاً المناظرة الأخيرة.. اتهامات متبادلة بالفساد والفشل 15:08 GMT