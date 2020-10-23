كيف قسّم كورونا قرية بريطانية وترك أهلها في حيرة؟... آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 15:28 - GMT 12:28

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 15:27 - GMT 12:27

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