"المدينة التي لا تنام".. تفقد زوارها بسبب كورونا آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 12:08 - GMT 09:08 تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 12:06 - GMT 09:06 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك "المدينة التي لا تنام".. تفقد زوارها بسبب كورونا PDF اطبع إقرأ أيضاً لماذا ألغت منصة "تويتر" إعادة التغريد؟ 06:55 GMT إقرأ أيضاً حملة على الإنترنت تنقذ مخبزا لبنانيا يشتهر بفطيرة "المنقوشة"... 11:06 GMT