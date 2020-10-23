"المدينة التي لا تنام".. تفقد زوارها بسبب كورونا آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 12:08 - GMT 09:08

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 12:06 - GMT 09:06

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser