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أب وأولاده يضربون خطيب الجمعة.. والسبب "إطالة الخطبة"

أب وأولاده يضربون خطيب الجمعة.. والسبب "إطالة الخطبة"

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