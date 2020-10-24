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بوزن 1520 كيلوغراماً.. صابونة غار عملاقة في خان الصابون العريق بحلب...

بوزن 1520 كيلوغراماً.. صابونة غار عملاقة في خان الصابون العريق بحلب...

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