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كاميرا ذكية لمراقبة الالتزام بالكمامة في مراكز التسوق

كاميرا ذكية لمراقبة الالتزام بالكمامة في مراكز التسوق

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