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اعتداء عنصري على أردنيَّين في فرنسا.. وملك الأردن يتضام

اعتداء عنصري على أردنيَّين في فرنسا.. وملك الأردن يتضام

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