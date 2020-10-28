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لدعم زوجها.. ميلانيا ترمب تشارك في أول تجمع انتخابي وتصف ترمب "بالمقاتل"

لدعم زوجها.. ميلانيا ترمب تشارك في أول تجمع انتخابي وتصف ترمب "بالمقاتل"

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