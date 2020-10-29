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تقنية 5G مزايا خارقة وأصوات رافضة.. هل ستكون نعمة أم نقمة على البشرية؟

تقنية 5G مزايا خارقة وأصوات رافضة.. هل ستكون نعمة أم نقمة على البشرية؟

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