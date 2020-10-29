  • مباشر
اللغة

"مايكروسوفت" ترصد هجمات إلكترونية لمجموعة إيرانية على 100 شخصية بارزة"

"مايكروسوفت" ترصد هجمات إلكترونية لمجموعة إيرانية على 100 شخصية بارزة"

تابع مشاهدة

اكتشف المزيد