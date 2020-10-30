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هل سينتهي "وباء النوم العميق" في كالاتشي الكازاخستانية؟

هل سينتهي "وباء النوم العميق" في كالاتشي الكازاخستانية؟

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