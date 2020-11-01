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في البرتغال.. أطول جسر مشاة معلق بالعالم بطول 516 متراً

في البرتغال.. أطول جسر مشاة معلق بالعالم بطول 516 متراً

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