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واشنطن تتحصن بـ"ألواح خشبية" قبيل الانتخابات خشية وقوع أعمال عنف

واشنطن تتحصن بـ"ألواح خشبية" قبيل الانتخابات خشية وقوع أعمال عنف

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