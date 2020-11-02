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طبيب يشتري مصباح "علاء الدين" بـ 41 ألف دولار.. ثم يكتشف الخدعة!

طبيب يشتري مصباح "علاء الدين" بـ 41 ألف دولار.. ثم يكتشف الخدعة!

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