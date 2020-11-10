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من هم "متسلقو النخيل" في العراق.. وما قصتهم مع صناعة التمور؟

من هم "متسلقو النخيل" في العراق.. وما قصتهم مع صناعة التمور؟

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