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الصين تطلق أول قمر صناعي بتقنية الجيل السادس إلى مداره

الصين تطلق أول قمر صناعي بتقنية الجيل السادس إلى مداره

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