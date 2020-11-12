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ارتفاع غير مسبوق لحالات الانتحار في اليابان.. وأصابع الاتهام تتجه نحو كورونا

ارتفاع غير مسبوق لحالات الانتحار في اليابان.. وأصابع الاتهام تتجه نحو كورونا

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