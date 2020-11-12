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ليس للقطع الأثرية أو النادرة.. عسكري روسي متقاعد ينشئ متحفا خاصا للدبابات!!

ليس للقطع الأثرية أو النادرة.. عسكري روسي متقاعد ينشئ متحفا خاصا للدبابات!!

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