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رغم أنهما قد يهددان حياة الأطفال.. شاب في غزة يربي شبلين على سطح منزله ويحلم بالمزيد!

رغم أنهما قد يهددان حياة الأطفال.. شاب في غزة يربي شبلين على سطح منزله ويحلم بالمزيد!

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