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كورونا يحوّل اللقاء مع "سانتا كلوز" إلى منصة افتراضية!

كورونا يحوّل اللقاء مع "سانتا كلوز" إلى منصة افتراضية!

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