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لقاح كورونا الألماني"كيورفاك" لا يحتاج إلى "سلسلة تبريد طويلة"

لقاح كورونا الألماني"كيورفاك" لا يحتاج إلى "سلسلة تبريد طويلة"

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