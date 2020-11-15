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"موناليزا الموصل" هكذا أصبحت بعد 3 سنوات من الحرب

"موناليزا الموصل" هكذا أصبحت بعد 3 سنوات من الحرب

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