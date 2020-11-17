  • مباشر
اللغة

ترمب يصر على أنه الفائز.. ومستشاروه أبلغوه بخسارته

ترمب يصر على أنه الفائز.. ومستشاروه أبلغوه بخسارته

تابع مشاهدة

اكتشف المزيد