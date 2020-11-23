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متظاهرون في نيويورك يحرقون كمامات احتجاجا على الإغلاق

متظاهرون في نيويورك يحرقون كمامات احتجاجا على الإغلاق

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