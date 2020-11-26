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هل سيقدم الاتحاد الأوروبي لمواطنيه لقاح كورونا كهدية عيد الميلاد؟

هل سيقدم الاتحاد الأوروبي لمواطنيه لقاح كورونا كهدية عيد الميلاد؟

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